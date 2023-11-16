В Енисейске пенсионера во второй раз судят за дискредитацию ВС РФ

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В Енисейске пройдёт судебное разбирательство с пенсионером по обвинению в дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Дело было возбуждено в отношении 52-летнего жителя города Андрея Аникьева по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ за вторичные действия по дискредитации Вооруженных Сил России. Причиной стали его публикации в социальной сети "ВКонтакте", сообщает prmira.ru.

По словам самого Аникьева, дело было возбуждено 15 августа, и в основе обвинения лежат три скриншота из групп "ВКонтакте". Ранее, в апреле и мае 2022 года, этот мужчина уже был оштрафован по административной статье о "дискредитации армии" (20.3.3 КоАП РФ) за аналогичные публикации в "ВКонтакте". Одно из судебных решений было опубликовано и касалось репоста фотографии пикетчицы с протестным плакатом. Сам Аникьев отрицает вину, указывая, что новая статья противоречит 29-й статье Конституции РФ о свободе слова.

Мужчине временно запрещено публично высказываться на тему Украины и военных действий из-за уголовного дела. Судебное заседание в Енисейском районном суде назначено на 23 ноября. Аникьев признал свою вину в ходе предварительного расследования, чтобы избежать лишения свободы. Он сообщает, что сейчас находится на пенсии, проработав 30 лет кочегаром в котельной.

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Статья 280.3 УК РФ "Дискредитация ВС РФ, защита интересов РФ и ее граждан, поддержание мира..."