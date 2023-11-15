Появились подробности о трагической жизни спасённых в Красноярском крае детей: отец содержится в СИЗО

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Усть-Пит Красноярского края обнаружили восьмерых детей, лишённых еды и тепла, находившихся в квартире с пьяными посторонними. Вопрос об отце вскрыл часть трагической истории семьи. Оказалось, что мужчина уже несколько месяцев содержится в СИЗО, ожидая судебного разбирательства. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании старшей дочери. Это преступление стало известно в августе текущего года, когда девочка рассказала свою страшную тайну подруге, после чего о случившемся узнали правоохранительные органы.

Фото: Фото: ГСУ СК России

В Иркутске экс-министра направили под суд по обвинению в нарушении прав детей-сирот. Сотрудники регионального главка СК проводят проверку в связи с опасным положением детей в возрасте одного года, двух, четырёх, семи, восьми, 11, 14 и 15 лет. Председатель СК России ожидает доклада из Красноярского края о ходе проверки.

Согласно информации региональной прокуратуры, семья числится на учёте в органах профилактики с марта 2021 года. В октябре прошлого года Енисейская межрайонная прокуратура обратилась в упомянутые органы в связи с ненадлежащей работой с семьёй. В настоящее время в суд направлен иск о лишении родительских прав, а заседание назначено на декабрь, сообщили в надзорном ведомстве.

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