МВД: в Красноярском крае изъяли из семьи восьмерых детей, находившихся без тепла и еды

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Усть-Пит Красноярского края обнаружили восьмерых детей, лишённых еды и тепла, находившихся в квартире с пьяными посторонними. Об этом сообщило управление МДВ по региону в своём Telegram-канале.

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В квартире на севере края проживали дети в возрасте от одного года до 15 лет. Местные жители обратили на них внимание и сообщили об этом правоохранительным органам. Когда сотрудники полиции прибыли в дом, где находились дети, то обнаружили также посторонних людей, употребляющих алкоголь. В квартире отсутствовала 32-летняя мать восьмерых детей.

"По месту проживания детей отсутствовала приготовленная пища и продукты питания. В доме было холодно, он был захламлён и находился в антисанитарном состоянии", — сообщили в МВД.

Дети были изъяты из семьи и переданы в специализированные учреждения, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности и находилась на учёте в психоневрологическом диспансере. Однако дети не были изъяты из семьи, так как мать предпринимала попытки исправить ситуацию в семье.

Ранее сообщалось, что в Приморье россиянка, сжёгшая младенца, ранее была лишена родительских прав.

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