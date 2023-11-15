Мошенники вынудили женщину поджечь здание военкомата

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Накануне вечером 42-летняя жительница Перми бросила бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата на улице Академика Вавилова.

Фото: https://bulgartimes.com/wp-content/uploads/2020/02/20693D00-A76A-490A-A3F3-507613644D33.jpeg

Бутылка разбилась так и не попав внутрь здания. Благодаря этому возгорания не произошло. Поджигательницу задержали полицейские. Ей грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Свои действия пермячка объяснила тем, что на протяжении двух месяцев аферисты, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, требовали от неё поджечь военкомат. В противном случае злоумышленники обещали оформить на женщину кредиты.

Ущерб от подобных акций обычно ограничивается небольшими повреждениями. Пока ни одно здание военкомата не сгорело полностью. Изначально задержанным предъявляли обвинения в умышленном повреждении имущества путём поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) или в покушении на него. С 2022 года появилась практика передачи таких дел в ФСБ с квалификацией "теракт" (часть 2 статьи 205 УК РФ). Обвинение по террористической статье предполагает более суровое наказание.