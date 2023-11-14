Задержан бывший глава правительства Самарской области Кудряшов

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экс-глава кабинета министров Самарской области Виктор Кудряшов задержан после отставки по состоянию здоровья.

Фото: Фото Правительство Самарской области

В правительстве области и у бывшего чиновника проводились обыски. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что 14 ноября пресс-служба регионального кабмина распространила сообщение об уходе Кудряшова с поста председателя правительства по состоянию здоровья.

По информации агентства, также задержан врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев.

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