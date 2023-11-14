Экс-глава кабинета министров Самарской области Виктор Кудряшов задержан после отставки по состоянию здоровья.
В правительстве области и у бывшего чиновника проводились обыски. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.
Уточняется, что 14 ноября пресс-служба регионального кабмина распространила сообщение об уходе Кудряшова с поста председателя правительства по состоянию здоровья.
По информации агентства, также задержан врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев.
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