В Петрозаводске врачи борются за жизнь подростка, у которого обнаружили поражение легких. Ребёнка госпитализировали с подозрением на аппендицит в Детскую республиканскую больницу. Во время осмотра подросток начал испытывать затруднения с дыханием, и медики выявили серьезные проблемы с легкими, спасая жизнь подростка.
Заместитель главного врача республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов отметил, что случаи подобных поражений легких становятся все более распространенными в Карелии, сообщает karelinform.ru.
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