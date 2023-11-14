Подросток-вейпер с поражением легких был госпитализирован в Петрозаводске

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Петрозаводске врачи борются за жизнь подростка, у которого обнаружили поражение легких. Ребёнка госпитализировали с подозрением на аппендицит в Детскую республиканскую больницу. Во время осмотра подросток начал испытывать затруднения с дыханием, и медики выявили серьезные проблемы с легкими, спасая жизнь подростка.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Заместитель главного врача республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов отметил, что случаи подобных поражений легких становятся все более распространенными в Карелии, сообщает karelinform.ru.

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