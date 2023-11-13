В Новосибирске семью мигрантов выдворят из России за бросание камней в учителя

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семью мигрантов из Таджикистана, чьи дети в Новосибирске атаковали учительницу камнями, выдворят из России за акты хулиганства. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своём Telegram-канале.

Фото: Фото: ГСУ СК России

После сообщений в Сети о том, что дети приезжих мигрантов бросали камни в учителя, была начата прокурорская проверка. В результате выяснилось, что в 2023 году мать детей трижды привлекали к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Уроженке из Таджикистана сократили срок пребывания в России и предписали покинуть страну в течение трёх дней. Важно отметить, что она воспитывала двух детей, сына и дочь в возрасте 12 и 7 лет, но в России зарегистрировала их только себя. Отец детей оставался на заработках в Таджикистане.

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