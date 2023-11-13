На Урале военнослужащий записал другу видео из воинской части и выпал из окна

Военный, проходивший службу в воинской части в Елани (Свердловская область) записал видео для друга. В результате несчастного случая он выпал из окна. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Согласно информации издания, 22-летний военнослужащий был из Челябинской области. Его отец рассказал, что молодой человек положительно отзывался о службе в армии. В день происшествия он общался с другом, веселился и записывал видео.

Парень снял видео из своего рабочего кабинета в медицинской части, демонстрируя свои обязанности, а также показав обстановку и документы в шкафу. Вскоре его без сознания обнаружили под окнами военной части, но спасти его не удалось.

Родители заявили, что часы сына были найдены в мусорном ведре, несмотря на заявления сослуживцев, что они находились на столе. Никаких записок в кабинете также не было обнаружено.

Военная часть в Елани отказалась комментировать ситуацию. Дело было взято под контроль уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

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