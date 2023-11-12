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Наркомагазин перевёл жителю Свердловской области полмиллиона рублей

1:27
Происшествия

Жителю Свердловской области, который пожаловался на преследование наркоторговцев, перевели на банковский счёт полмиллиона рублей. Эта сумма представляет собой компенсацию от наркокартеля за угрозы, которые мужчина получал после того, как обнаружил нарколабораторию в сдаваемой им квартире. События развернулись в Первоуральске, где местный житель решил поделиться информацией с полицией после обнаружения незаконной деятельности своих арендаторов. О предоставлении компенсации сообщили представители наркомагазина в собственном чате. Об этом сообщает E1.ru.

Наркомагазин перевёл жителю Свердловской области полмиллиона рублей
Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

"Тебе [мужчине из Первоуральска] и твоей семье угрозы нет, можешь смело ходить. Моё слово — железное <…> за моральный ущерб 500 [тысяч рублей] твоей супруге на карту", — написали в чате.

После сообщения в полицию мужчина стал получать угрозы от наркокартеля, выраженные, в том числе, через подбрасывание гроба с свиной головой под его дверь. Также ему поступали сообщения о возможном похищении и убийстве. Силовики начали расследование по факту вымогательства и угроз, и мужчина рассказал о том, что получил компенсацию в размере полумиллиона рублей. Он считает, что эта сумма может быть попыткой воздействия на него и отказывается отзывать заявление в полиции, опасаясь возобновления преследования.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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