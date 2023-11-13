Жители Санкт-Петербурга обнаружили в парке "Сосновка" в Выборгском районе загадочный артефакт с мистическим оттенком. Об этом пишет "Фонтанка".
Жительница города Юлия нашла необычный набор рано утром во время пробежки на перекрёстке двух тропинок. В состав загадочного артефакта входили: водка, красное вино, хлеб, деньги, сигареты, конфеты, зёрна кофе, мёд, и сырая куриная печень. В центре было что-то сожжённое, напоминающее фотографию.
"Это жертвоприношение", — предположили опытные местные.
Все вокруг пытаются разгадать эту загадку.
Парк "Сосновка" — самый крупный в пределах Санкт-Петербурга, занимает площадь в 302 гектара. Он является излюбленным местом для прогулок местных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.