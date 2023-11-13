В парке в Санкт-Петербурге жители нашли следы жертвоприношений

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Санкт-Петербурга обнаружили в парке "Сосновка" в Выборгском районе загадочный артефакт с мистическим оттенком. Об этом пишет "Фонтанка".

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Жительница города Юлия нашла необычный набор рано утром во время пробежки на перекрёстке двух тропинок. В состав загадочного артефакта входили: водка, красное вино, хлеб, деньги, сигареты, конфеты, зёрна кофе, мёд, и сырая куриная печень. В центре было что-то сожжённое, напоминающее фотографию.

"Это жертвоприношение", — предположили опытные местные.

Все вокруг пытаются разгадать эту загадку.

Парк "Сосновка" — самый крупный в пределах Санкт-Петербурга, занимает площадь в 302 гектара. Он является излюбленным местом для прогулок местных жителей.

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