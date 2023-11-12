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В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы

0:56
Происшествия

По информации Telegram-канала Baza, в Московской области произошла задержание двух молодых людей, которые  проникли на территорию воинской части по указанию украинских спецслужб.

В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно сообщению, 19-летний молодой человек и 18-летний парень были задержаны 10 ноября в посёлке Некрасовка. Их подозревают в сборе информации о военной технике, включая передвижные вышки, используемые в составе комплексов ПВО С-300. Инцидент произошёл на территории военного объекта в Дмитровском районе 8 ноября.

По предварительным данным следствия, в отношении задержанных  возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к диверсии". За такое преступление им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На данный момент официальных комментариев от властей по этому поводу не поступало.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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