По информации Telegram-канала Baza, в Московской области произошла задержание двух молодых людей, которые проникли на территорию воинской части по указанию украинских спецслужб.
Согласно сообщению, 19-летний молодой человек и 18-летний парень были задержаны 10 ноября в посёлке Некрасовка. Их подозревают в сборе информации о военной технике, включая передвижные вышки, используемые в составе комплексов ПВО С-300. Инцидент произошёл на территории военного объекта в Дмитровском районе 8 ноября.
По предварительным данным следствия, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к диверсии". За такое преступление им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. На данный момент официальных комментариев от властей по этому поводу не поступало.
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Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/