Конфликт матери школьницы с учительницей в Подмосковье произошёл из-за домашнего задания

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученица шестого класса пожаловалась матери на свою учительницу, после чего мать явилась в школу и произошла драка. Противостояние между педагогом и ученицей в школе в Деденево началось из-за плохо выполненного домашнего задания. Следует отметить, что к образовательному учреждению также пришла старшая сестра шестиклассницы, которая рассказала о конфликте с преподавателем. В ходе обсуждения проблемы между женщинами произошла драка, свидетелями которой стали ученики.

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации от Telegram-канала Baza, педагог высказала недовольство по поводу качества выполненного домашнего задания всему классу, а затем обратила особенное внимание на ученицу, оскорбив её. Важно отметить, что ранее появились утверждения о том, что учительница ответила на хамство со стороны девочки.

Следственные органы проявили интерес к этой ситуации. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту произошедшего. Кроме того, известно, что после драки учительница подала заявление в полицию.

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