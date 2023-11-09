В городе Суджа Курской области зафиксирован сброс трёх кассетных снарядов с украинского беспилотника на маслодельный комбинат, следует из заявления главы региона Романа Старовойта.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако выявлены разрушения на объектах инфраструктуры из-за разрыва двух боеприпасов.
Как пояснил губернатор в Telegram-канале, повреждены производственные бочки и хранилище, расположенное под землёй.
Он добавил, что к месту ЧП были вызваны сапёры, которые обезвредят ещё один кассетный снаряд ВСУ.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что украинские боевики пытались атаковать Курскую, Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции.
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