Дрон ВСУ сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Суджа Курской области зафиксирован сброс трёх кассетных снарядов с украинского беспилотника на маслодельный комбинат, следует из заявления главы региона Романа Старовойта.

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По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако выявлены разрушения на объектах инфраструктуры из-за разрыва двух боеприпасов.

Как пояснил губернатор в Telegram-канале, повреждены производственные бочки и хранилище, расположенное под землёй.

Он добавил, что к месту ЧП были вызваны сапёры, которые обезвредят ещё один кассетный снаряд ВСУ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что украинские боевики пытались атаковать Курскую, Ленинградскую и Калининскую атомные электростанции.