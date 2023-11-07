Количество жертв в Донецке после обстрела ВСУ увеличилось до 20 граждан

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате воздушной атаки на Донецк, проведённой 7 ноября, погибло 20 человек. Уточнённые данные по этому поводу представило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

Специалисты отметили, что эта информация может быть не окончательной.

"По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать" — сказано в Telegram-канале ведомства.

7 ноября Донецк подвергся самому мощному обстрелу за последнее время. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, центр города подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS.

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