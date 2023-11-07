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Российский пенсионер устал от сыновей-бездельников и выстрелил в них из ружья

0:53
Происшествия

В Свердловской области пенсионер расстрелял своих сыновей из-за того, что те не работали, а сидели на его шее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT

Российский пенсионер устал от сыновей-бездельников и выстрелил в них из ружья
Фото: facebook.com

Трагедия произошла в селе Туринская Слобода в доме главы семейства. Хозяин дома, 73 лет в очередной раз поругался со своими взрослыми детьми, устав от того, что двое бездельников не хотят искать работу. В порыве гнева он схватил ружье и дважды выстрелил старшему сыну в руку, а младшему в живот. Последний погиб на месте до приезда врачей, первого доставили в хирургическое отделение районной больницы.

Сам виновник происшествия пытался скрыться с места преступления, однако его задержали. Правоохранителям он заявил, что всего лишь хотел воспитать детей и не собирался никого убивать.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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