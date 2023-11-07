Система ПВО сбила над Севастополем пять БПЛА

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская система противовоздушной обороны уничтожила над акваторией Севастополя пять беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА", — говорится в сообщении губернатора в официальном Telegram-канале.

Он уточнил, что все службы города работают в штатном режиме. Ущерба нет.

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