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Супруги погибли при обстреле ВСУ в ДНР

0:50
Происшествия

Украинские боевики обстреляли Донецкую народную республику.

Супруги погибли при обстреле ВСУ в ДНР
Фото: ru.freepik.com

Два человека стали жертвами воскресного обстрела ВСУ города Докучаевска в ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Александр Качанов.

По словам главы населённого пункта, в результате прямого попадания снаряда в кровлю многоквартирного дома смертельные ранения получили 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших жителей города Докучаевска, супружеской пары", — написал чиновник.

Градоначальник добавил, что при обстреле также пострадала 10-летняя девочка.

Всего по населённому пункту из РСЗО боевиками ВСУ было выпущено пять ракет.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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