Украинские боевики обстреляли Донецкую народную республику.
Два человека стали жертвами воскресного обстрела ВСУ города Докучаевска в ДНР. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Александр Качанов.
По словам главы населённого пункта, в результате прямого попадания снаряда в кровлю многоквартирного дома смертельные ранения получили 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших жителей города Докучаевска, супружеской пары", — написал чиновник.
Градоначальник добавил, что при обстреле также пострадала 10-летняя девочка.
Всего по населённому пункту из РСЗО боевиками ВСУ было выпущено пять ракет.
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