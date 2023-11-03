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Женщина в Каменске напала на продавца из-за блестящей монеты

0:46
Происшествия

В Каменске, Ростовская область, местная жительница вызвала беспорядок в местном магазине с алкоголем, разбив полки и напав на продавца после того, как у нее не оказалось блестящей десятирублевой монеты.

Женщина в Каменске напала на продавца из-за блестящей монеты
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Посетительница пришла в магазин за сигаретами и, оплатив их, запросила монету в блестящей оболочке. Однако в кассе таких монет не было, и это вызвало ярость у женщины. В результате она стала разрушать магазин, выбрасывая продукцию и даже напала на продавца с мешком угля. Об этом сообщает rostovgazeta. ru.

Единственным способом успокоить женщину была грубая сила со стороны продавца, которая вынудила ее покинуть магазин и предотвратила ее вторжение обратно.

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Элина стоит у полки с товарами. Внезапно на нее сзади набрасывается женщина
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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