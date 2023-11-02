В Ростовской области система ПВО поразила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Глава региона написал в своём Telegram-канале, что инцидент произошёл в 14:17 по мск. Голубев добавил, что сейчас сотрудники оперативных служб оценивают последствия работы ПВО на земле.
Чуть позже Голубев добавил, что система ПВО в Ростовской области сработала повторно.
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