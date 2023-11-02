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Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области

Происшествия

В Ростовской области система ПВО поразила воздушную цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Система ПВО отработала по воздушной цели в Ростовской области
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава региона написал в своём Telegram-канале, что инцидент произошёл в 14:17 по мск. Голубев добавил, что сейчас сотрудники оперативных служб оценивают последствия работы ПВО на земле.

Чуть позже Голубев добавил, что система ПВО в Ростовской области сработала повторно.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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