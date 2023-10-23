Губернатор Ростовской области рассказал о срабатывании ПВО в регионе

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Системы ПВО, размещённые в Ростовской области, поразили воздушные цели в небе над регионом. Об этом проинформировал губернатор Василий Голубев.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава региона подчеркнул, что заданные цели были поражены, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры тоже зафиксировано не было.

"Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Прошу сохранять спокойствие!" — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что небо над Ростовской областью защищает система ПВО, параллельно выполняющая такие же задачи в зоне спецоперации. Голубев объяснил, что ПВО отрабатывает по воздушным целям сразу же после их обнаружения.

Голубев предупредил, что цели могут появиться когда угодно, а значит, возможно возобновление работы ПВО.

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