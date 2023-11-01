В Санкт-Петербурге физрука обвиняют в домогательстве к ребёнку.
Фрунзенский суд отправил за решётку учителя физкультуры одной из городских школ. Об этом в своём Telegram сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мужчине вменяют совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Его обвиняют в шести эпизодах.
Уточняется, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сам физрук и его адвокат настаивали на домашнем аресте. Однако суд счёл справедливым отправить педагога за решётку.
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