49-летняя медицинская работница из Екатеринбурга стала жертвой хитроумных мошенников. Под их влиянием она оформила кредиты на общую сумму 7,3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.