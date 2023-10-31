В Екатеринбурге мошенники обманули врача на 7,3 млн рублей

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

49-летняя медицинская работница из Екатеринбурга стала жертвой хитроумных мошенников. Под их влиянием она оформила кредиты на общую сумму 7,3 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Пострадавшая рассказала, что получила звонок от незнакомой женщины, которая представилась сотрудником мобильного оператора.

Далее, как сообщили в отделе связи с общественностью Управления Министерства внутренних дел по Екатеринбургу, эта женщина убедила врача в том, что срок действия ее SIM-карты истекает, и ей необходимо заключить новый договор через Госуслуги. Доктор поверила этой истории, сообщает tagilcity.ru.

Затем, по инструкциям мошенников, пострадавшая сообщила все коды, полученные на свой телефон. Техническая поддержка Госуслуг заблокировала ей доступ, так как неизвестные лица пытались войти в ее аккаунт.

После этого к жертве обратился человек, выдающий себя за сотрудника отдела финансовых махинаций Банка России, и сказал, что будет отслеживать подозрительные заявки на кредиты, оформленные с использованием ее личных данных. Далее мошенники отправили ей кредитные договоры, которые, как они заявили, необходимо было подписать для аннулирования.

Итогом всего этого стали оформленные на имя медицинской работницы кредиты на общую сумму 7,3 миллиона рублей.

Позже медицинская работница рассказала своему мужу о том, какой сложный день у нее был, и ему стало ясно, что его жену обманули. После этого они немедленно обратились в полицию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Статья 159 УК РФ | ВСЁ О МОШЕННИЧЕСТВЕ