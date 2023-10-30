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В Подмосковье взят под стражу гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать женщину и девушку

1:05
Происшествия

Правоохранительные органы Подмосковья арестовали уроженца Таджикистана, который попытался совершить преступление сексуального характера в отношении двух женщин. Об этом деле рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

В Подмосковье взят под стражу гражданин Таджикистана за попытку изнасиловать женщину и девушку
Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Представитель главка отметила, что задержанному 21 год, он имеет таджикский паспорт. Ему вменяют два покушения на изнасилование.

Оба случая произошли в Балашихе. В первый раз гражданин Таджикистана попытался надругаться над 32-летней местной жительницей. Однако совершить задуманное обвиняемому не удалось, его жертва убежала и написала на него заявление в полицию.

Вторую попытку гражданин Таджикистана предпринял в отношении 17-летней девушки 7 октября, однако вторая потенциальная жертва также смогла убежать, остановив проезжавшую мимо машину.

"Установлено, что мужчина находился на территории Российской Федерации легально", — отметила представитель главка.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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