В Санкт-Петербурге нашли тело мужчины, привязанное к ограде

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Рабочая смена охранника Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна закончилась вызовом в полицию. Во время обхода территории в Адмиралтейском районе он обнаружил привязанный к ограде труп.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

От тела ограду освобождали накануне, что стало известно "Фонтанке" 30 октября. Охранник сообщил о случившемся следственно-оперативной группе около восьми часов утра на переулке Бойцова. В этом районе находится школа рядом с университетом.

Обнаруженный без документов мужчина был невысокого роста. По виду ему 50 лет. Причины его смерти будут выясняться судмедэкспертами. В настоящее время следствие склоняется к версии, что смерть мужчины носит некриминальный характер.

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Профессия – следователь