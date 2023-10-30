Рабочая смена охранника Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна закончилась вызовом в полицию. Во время обхода территории в Адмиралтейском районе он обнаружил привязанный к ограде труп.
От тела ограду освобождали накануне, что стало известно "Фонтанке" 30 октября. Охранник сообщил о случившемся следственно-оперативной группе около восьми часов утра на переулке Бойцова. В этом районе находится школа рядом с университетом.
Обнаруженный без документов мужчина был невысокого роста. По виду ему 50 лет. Причины его смерти будут выясняться судмедэкспертами. В настоящее время следствие склоняется к версии, что смерть мужчины носит некриминальный характер.
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