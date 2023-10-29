В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар. По данным оперативного штаба региона, причины инцидента пока не установлены.
Возгорание ликвидировали сами сотрудники завода, пострадавших нет.
"Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — говорится в сообщении оперштаба.
Инфраструктура и здание серьёзно не повреждены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.