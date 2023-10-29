Оперштаб: на территории НПЗ в Краснодарском крае произошёл пожар

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар. По данным оперативного штаба региона, причины инцидента пока не установлены.

Возгорание ликвидировали сами сотрудники завода, пострадавших нет.

"Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", — говорится в сообщении оперштаба.

Инфраструктура и здание серьёзно не повреждены.

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