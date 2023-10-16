Пожар произошёл в производственном здании в Москве

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 16 октября в северной части Москвы произошёл пожар в пятиэтажном производственном здании. Очевидец пожаловался на чёрный дым.

Фото: openverse

Как сообщает Телеканал "360", около 06:20 спасатели были вызваны в художественно-производственный комбинат, расположенный на улице Вучетича. По словам свидетеля, из пятиэтажного кирпичного здания шёл чёрный дым, и существовала вероятность, что внутри могли находиться люди. После прибытия на место происшествия спасатели подтвердили, что произошёл пожар.

Открытый огонь был обнаружен в мастерской, расположенной на пятом этаже. К 06:49 пожар потушили. По данным специалистов, в одном из помещений загорелись строительные материалы и мебель. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

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