Ушёл из жизни известный актёр сериалов "Санта-Барбара" и "Спасателей Малибу" и артист озвучивания Ричард Молл. Его карьера охватывала более двухсот проектов.

Фото: openverse by Alan Light is licensed under "Richard Moll" by Alan Light is licensed under CC BY 2.0.