Ушёл из жизни известный актёр сериалов "Санта-Барбара" и "Спасателей Малибу" и артист озвучивания Ричард Молл. Его карьера охватывала более двухсот проектов.
Молл скончался 26 октября в своём доме в Калифорнии, причина его смерти остаётся неизвестной. Актёру зимой исполнился бы 81 год.
В мире кино и телевидения он начал свою карьеру в 1970-х годах и с успехом сыграл роли, такие как Морган Мэлоун в сериале "Санта-Барбара", Слан в "Горце", Траппер в "Спасателях Малибу" и сержанта Слейтера в "Сабрине — маленькой ведьме", сообщает "Российская газета"
Кроме актерской деятельности, Ричард Молл также был известен своим участием в озвучивании. Его голос звучал как Харви Дент в анимационных сериалах о Бэтмене.
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