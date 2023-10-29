Умер актёр из сериалов "Санта-Барбара" и "Спасатели Малибу" Ричард Молл

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Ушёл из жизни известный актёр сериалов "Санта-Барбара" и "Спасателей Малибу" и артист озвучивания Ричард Молл. Его карьера охватывала более двухсот проектов.

Фото: openverse by Alan Light is licensed under "Richard Moll" by Alan Light is licensed under CC BY 2.0.

Молл скончался 26 октября в своём доме в Калифорнии, причина его смерти остаётся неизвестной. Актёру зимой исполнился бы 81 год.

В мире кино и телевидения он начал свою карьеру в 1970-х годах и с успехом сыграл роли, такие как Морган Мэлоун в сериале "Санта-Барбара", Слан в "Горце", Траппер в "Спасателях Малибу" и сержанта Слейтера в "Сабрине — маленькой ведьме", сообщает "Российская газета"

Кроме актерской деятельности, Ричард Молл также был известен своим участием в озвучивании. Его голос звучал как Харви Дент в анимационных сериалах о Бэтмене.

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