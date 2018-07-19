В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда

Чемпионат мира по футболу-2018 принес "Российским железным дорогам" убытки в один миллион рублей. Так, представители российской компании рассказали общественности, что болельщики воровали из поездов все, что попадется под руку — даже постельное белье.
По словам представителей "РЖД", воровство в поездах — дело повальное и нехитрое. Но в связи с таким масштабным мероприятием, как чемпионат мира по футболу, организация решила провести учет. Выяснилось, что болельщики за время мундиаля вытащили из поездов "сувенирной продукции" на сумму в один миллион рублей.
Отметим, что во время мирового первенства болельщики могли бесплатно ездить в поездах дальнего следования. Представители российской компании заявили, что еще могли понять повальное воровство подстаканников — мало того, что это оригинальный сувенир, так он еще и имеет довольно прямую ясную практическую ценность. Но с чем же связано столь распространенное воровство постельного белья, сотрудники "РЖД" понять не могли.
Лишь посмотрев матчи чемпионата мира, работники "Российской железной дороги" осознали, что к чему. Так, оказывается, болельщики делали из ворованных простыней постеры, баннеры и плакаты.
Чемпионат мира по футболу проходил на территории России ровно месяц — с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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