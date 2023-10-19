СК проверит информацию о насилие к ребенку-инвалиду в Новороссийске

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новороссийске региональное следственное управление в настоящее время проводит проверку по факту инцидента, связанного с предполагаемым применением физической силы в отношении ребенка с отклонениями в развитии.

Фото: wikimedia.org

На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлено, как ребенок со своим дедушкой и еще одним мужчиной входят в лифт в одном из зданий на улице Бориса Пупко в Новороссийске. Внутри лифта ребенок, у которого наблюдаются особенности развития и который страдает аутизмом, непреднамеренно вступил в контакт с мужчиной. В ответ взрослый с силой толкнул ребенка, отчего тот заметно испугался.

После этого инцидента следователи в Новороссийске незамедлительно начали расследование. В настоящее время они проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю подтвердила эти действия, сообщает BFM Кубань.

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