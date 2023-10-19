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Жители Подмосковья жалуются на вонь и плесень из затопленных подвалов

2:44
Происшествия

Осень проходит незаметно, и вскоре нас ждут первые отрицательные температуры за окном. Между тем жители Московской области бьют тревогу из-за проблем с подвалами, где скапливается вода и происходят утечки водопровода. Влажность медленно поднимается, проникая в подъезды и квартиры, а повсюду распространяются плесень и неприятный запах канализации.

Жители Подмосковья жалуются на вонь и плесень из затопленных подвалов
Фото: Wikipedia

Например, пользователь портала "Добродел" из села Городня, расположенного под Ступино, поделился своей проблемой. Он рассказал, что в подвале первого подъезда дома №9 в Мещерино-1 постоянно происходят утечки системы горячего водоснабжения.

"Из-за подвала идет ужасный запах. Никто не решает эту проблему фундаментально. После локального ремонта через три месяца ситуация повторяется", — отметил он.

Жительница дома №32 на Трудовой улице в Электростали рассказала о недавних происшествиях в их подвале. Она утверждает, что после включения отопления в подвале произошла утечка трубы. Хоть утечку устранили через несколько дней, вечером новая проблема вернулась.

"Фундамент затапливается, грунт размывается. Влага распространяется из подвала, и возможно, начнет появляться плесень. В мае мы уже обращались по этому вопросу", — сообщила она.

Подтопленный подвал в доме №5 на Советской улице в поселке Тучково превращает жизнь в настоящее испытание. Жительница жалуется, что запах проникает в подъезд и даже в ее квартиру на первом этаже. Там проживают маленькие дети, которые постоянно испытывают тошноту из-за неприятного запаха подвала.

"Проблема уже длится неделю. Единственное, что мы можем сделать, — это проветривать, открывая дверь подъезда", — женщина выразила свое недовольство.

Жильцы дома №12 в поселке Отрадное, что под Красногорском, с мая борются с аналогичными проблемами в подвале. Здесь также есть утечки воды.

"Мы живем на первом этаже с однолетним ребенком. В квартире плесень по стенам, на вещах и обуви. Мебель и двери страдают. И главное, плесень вредна для здоровья", — подчеркнула одна из жильцов.

А в доме №14 на улице Кирова в Химках ситуация только усугубляется, по словам жильцов. Подвал этого дома долгое время затапливают горячие потоки. В подъезде распространяется чёрная плесень, а на стенах и дверях собирается конденсат, штукатурка начинает осыпаться, сообщает "Вести Подмосковья".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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