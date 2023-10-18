Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи

В Москве арестовали женщину за торговлю детьми

2:03
Происшествия

Преображенский суд Москвы решил отправить Юлию Логинову под стражу в рамках уголовного дела о торговле детьми. Эта женщина ранее получила прозвище "самая счастливая мама" в СМИ. Согласно информации, предоставленной пресс-службой суда агентству ТАСС, суд принял решение о заключении Логиновой под стражу до 16 декабря, согласно запросу следствия.

В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
Фото: мвд.рф

В рамках этого дела также были арестованы предполагаемые сообщницы Логиновой, а именно Наталья Патока и Фируза Усканова. Все трое женщин были обвинены по статье 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается торговли людьми, особенно в отношении несовершеннолетних, и при этом они признали свою вину.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Логинова дважды обращалась к специализированным учреждениям, предоставляя медицинские свидетельства о рождении детей, в которых содержались ложные сведения. Однако фактические медицинские данные, обнаруженные в документах, свидетельствовали о том, что физиологически невозможно было рождение детей в указанный период.

Следственный комитет начал уголовное расследование в отношении Логиновой в связи с торговлей людьми, учитывая, что под ее опекой находилось 15 детей. При этом появились основания полагать, что в отношении двух из этих детей, мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения, были совершены противоправные действия.

Прокуратура Москвы также отметила, что были основания для начала прокурорской проверки после получения информации из медицинского учреждения о выявлении запрещенного к применению лекарственного препарата в крови мальчика 2015 года рождения, что привело к возбуждению уголовного дела о намеренном причинении вреда его здоровью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников