В Москве арестовали женщину за торговлю детьми

2:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Преображенский суд Москвы решил отправить Юлию Логинову под стражу в рамках уголовного дела о торговле детьми. Эта женщина ранее получила прозвище "самая счастливая мама" в СМИ. Согласно информации, предоставленной пресс-службой суда агентству ТАСС, суд принял решение о заключении Логиновой под стражу до 16 декабря, согласно запросу следствия.

Фото: мвд.рф

В рамках этого дела также были арестованы предполагаемые сообщницы Логиновой, а именно Наталья Патока и Фируза Усканова. Все трое женщин были обвинены по статье 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается торговли людьми, особенно в отношении несовершеннолетних, и при этом они признали свою вину.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Логинова дважды обращалась к специализированным учреждениям, предоставляя медицинские свидетельства о рождении детей, в которых содержались ложные сведения. Однако фактические медицинские данные, обнаруженные в документах, свидетельствовали о том, что физиологически невозможно было рождение детей в указанный период.

Следственный комитет начал уголовное расследование в отношении Логиновой в связи с торговлей людьми, учитывая, что под ее опекой находилось 15 детей. При этом появились основания полагать, что в отношении двух из этих детей, мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения, были совершены противоправные действия.

Прокуратура Москвы также отметила, что были основания для начала прокурорской проверки после получения информации из медицинского учреждения о выявлении запрещенного к применению лекарственного препарата в крови мальчика 2015 года рождения, что привело к возбуждению уголовного дела о намеренном причинении вреда его здоровью.

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