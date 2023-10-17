В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Московская прокуратура сообщила, что в отношении матери 15 детей возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Начавшаяся проверка связана с обнаружением запрещённых лекарств в крови одного из детей, а именно мальчика 2015 года рождения. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Фото: мвд.рф

В результате проверки установлено, что у 47-летней женщины есть 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.

Женщина утверждает, что четверо из них приходятся ей родными. С её слов, ещё трое появились на свет с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения она родила самостоятельно за пределами Москвы.

"В 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и её пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", — рассказали в ведомстве.

В настоящее время женщина и её соучастница задержаны, а права и законные интересы детей находятся под защитой прокуратуры Москвы. Также проведено несколько обысков и назначены судебно-медицинские экспертизы.

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