В Московской области вышедшую на протест девушку переехала сотрудница управляющей компании, не захотевшая говорить с жильцами.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", инцидент произошёл у офиса УК "Паритет". Жители домовладений жаловались на отсутствие отопления, горячей воды и затопленные подвалы.
Сотрудница компании не пожелала говорить с недовольными собственниками и попыталась уехать на своём автомобиле. Предпринявшую попытку остановить авто девушку автоледи сшибла и переехала.
По словам очевдцев, у пострадавшей сломаны ноги. Её экстренно госпитализировали.
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