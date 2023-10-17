Сотрудница УК в Подмосковье сбила и переехала протестующую девушку

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московской области вышедшую на протест девушку переехала сотрудница управляющей компании, не захотевшая говорить с жильцами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", инцидент произошёл у офиса УК "Паритет". Жители домовладений жаловались на отсутствие отопления, горячей воды и затопленные подвалы.

Сотрудница компании не пожелала говорить с недовольными собственниками и попыталась уехать на своём автомобиле. Предпринявшую попытку остановить авто девушку автоледи сшибла и переехала.

По словам очевдцев, у пострадавшей сломаны ноги. Её экстренно госпитализировали.

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