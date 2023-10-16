Во время обрушения здания флигеля Дома Устинова получили травмы двое рабочих, которые были задействованы в работах по его сносу. Об инциденте рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
В прокуратуре уточнили, что по факту произошедшего на улице Егорова, дом 23 организована проверка.
Пострадавших рабочих двое. Об этом стало известно РИА Новости.
"Пострадали два человека, у них переломы ног. Предварительно, это рабочие", — сказали журналисту агентства.
В ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет вынесено соответствующее решение, права получивших травмы будут соблюдены в судебном порядке.
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