В центре Санкт-Петербурга при обрушении исторического здания пострадали рабочие

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время обрушения здания флигеля Дома Устинова получили травмы двое рабочих, которые были задействованы в работах по его сносу. Об инциденте рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Фото: Openverse

В прокуратуре уточнили, что по факту произошедшего на улице Егорова, дом 23 организована проверка.

Пострадавших рабочих двое. Об этом стало известно РИА Новости.

"Пострадали два человека, у них переломы ног. Предварительно, это рабочие", — сказали журналисту агентства.

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет вынесено соответствующее решение, права получивших травмы будут соблюдены в судебном порядке.

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