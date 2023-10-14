В Санкт-Петербурге нашли части человеческого тела под окнами дома

Чат соседей ЖК "Чистое небо" в Приморском районе Санкт-Петербурга наполнился жуткими слухами пятничным вечером. Прохожие обнаружили под окнами дома №20 на Плесецкой улице фрагменты человеческого тела, предположительно мужского. 14 октября издание "Фонтанка" сообщило, что никто в этом жилом комплексе не причастен к расчленению.

Фото: Openverse

Полиция получила информацию о произошедшем случае накануне в 17:43. Личность погибшего установлена, и им оказался 36-летний мужчина. Тело было найдено с отсечёнными нижними конечностями, ноги были отделены карнизом. Сожительница усопшего рассказала, что у него было множество долгов, но не было постоянной работы. Мужчину мучили коллекторы, и он испытывал от этого большие душевные муки.

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