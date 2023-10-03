В Петербурге пенсионерка купила банку с таблетками за 5 тыс. долларов

2 октября 83-летняя женщина из Санкт-Петербурга обратилась в полицию с сообщением о том, что она была обманута мошенниками.
Женщина объяснила, что утром ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником местной поликлиники. Звонивший сообщил ей, что по результатам анализов у нее было диагностировано заболевание, требующее немедленного лечения. Лечение требовало лекарств, которые можно было получить только в другом городе. Следовательно, женщину убедили перевести деньги предполагаемому курьеру, который доставит необходимые лекарства. К сожалению, женщина стала жертвой этой уловки, потеряв при этом 5000 долларов.
В настоящее время власти рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по этому факту, сообщает Петербург2.
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