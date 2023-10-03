Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Daily Telegraph: У Британии иссякли запасы вооружений для передаче Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт поражение из-за отсутствия своего ВПК
Грешных: США не прекратят снабжать ВСУ оружием, деньги будут выделять частники
Арестович* упрекнул украинцев в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки"
Миллионы просмотров и тонны комментариев: Маск опубликовал мем про Зеленского
Диетолог Ирина Мансурова заявила, что кефир спасает от сахарного диабета
МВД РФ объявило экс-советника президента Украины Алексея Арестовича* в розыск
В Армении ратифицировали Римский статут, взяв на себя обязанность по аресту Путина
Глава МО Шойгу сообщил о планах по дополнительной мобилизации

В Петербурге пенсионерка купила банку с таблетками за 5 тыс. долларов

0:52
Общество

2 октября 83-летняя женщина из Санкт-Петербурга обратилась в полицию с сообщением о том, что она была обманута мошенниками.

В Петербурге пенсионерка купила банку с таблетками за 5 тыс. долларов
Фото: https://search.creativecommons.org/

Женщина объяснила, что утром ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником местной поликлиники. Звонивший сообщил ей, что по результатам анализов у нее было диагностировано заболевание, требующее немедленного лечения. Лечение требовало лекарств, которые можно было получить только в другом городе. Следовательно, женщину убедили перевести деньги предполагаемому курьеру, который доставит необходимые лекарства. К сожалению, женщина стала жертвой этой уловки, потеряв при этом 5000 долларов.

В настоящее время власти рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по этому факту, сообщает Петербург2.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пенсионерка отдала аферистам круглую сумму - 300 тысяч рублей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Последние материалы
The Daily Telegraph: У Британии иссякли запасы вооружений для передаче Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждёт поражение из-за отсутствия своего ВПК
Грешных: США не прекратят снабжать ВСУ оружием, деньги будут выделять частники
В Петербурге пенсионерка купила банку с таблетками за 5 тыс. долларов
Арестович* упрекнул украинцев в нежелании сжигать "Теслы" и "Старлинки"
Миллионы просмотров и тонны комментариев: Маск опубликовал мем про Зеленского
Диетолог Ирина Мансурова заявила, что кефир спасает от сахарного диабета
МВД РФ объявило экс-советника президента Украины Алексея Арестовича* в розыск
В Армении ратифицировали Римский статут, взяв на себя обязанность по аресту Путина
Глава МО Шойгу сообщил о планах по дополнительной мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников