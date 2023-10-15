Главный тренер сборной России по альпинизму рассказал, что в Гималаях нашли тело чемпионки РФ Надежды Оленёвой

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Гималаях обнаружено тело пермской альпинистки Надежды Оленёвой. Об этом сообщил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Фото: ВК-аккаунт Надежды Оленевой

"Тело обнаружено сейчас. Был вертолётный облёт. Она лежит на крутом склоне и туда вертолёт просто сесть не может. Сейчас решается вопрос, каким образом её оттуда спускать", — передаёт телеканал "Звезда" слова Шабалина.

Ранее Федерация альпинизма России опровергла сообщения о том, что Надежда Оленёва, многократная чемпионка России и мастер спорта из Пермского края, упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Они уточнили, что эти данные основаны только на выводах издания The Himalayan Times и является результатом искажения информации в процессе её передачи по цепочке.

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