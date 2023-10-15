В Гималаях обнаружено тело пермской альпинистки Надежды Оленёвой. Об этом сообщил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.
"Тело обнаружено сейчас. Был вертолётный облёт. Она лежит на крутом склоне и туда вертолёт просто сесть не может. Сейчас решается вопрос, каким образом её оттуда спускать", — передаёт телеканал "Звезда" слова Шабалина.
Ранее Федерация альпинизма России опровергла сообщения о том, что Надежда Оленёва, многократная чемпионка России и мастер спорта из Пермского края, упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Они уточнили, что эти данные основаны только на выводах издания The Himalayan Times и является результатом искажения информации в процессе её передачи по цепочке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.