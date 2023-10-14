Чемпионка России по альпинизму упала в расщелину при восхождении на Гималаи

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

38-летняя многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на восьмитысячную высоту в Гималаях.

Фото: ВК-аккаунт Надежды Оленевой

Российская альпинистка упала при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Россиянка покоряла вершину вместе с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым.

Группа профессионалов совершала восхождение без остановки в лагере, а также без поддержки местных проводников и без дополнительных запасов кислорода.

Непальские СМИ сообщили, что российская альпинистка упала в расщелину на высоте 6680 метров. Поисково-спасательные работы с вертолёта затруднены неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось о гибели альпинистов на Эльбрусе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.