38-летняя многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на восьмитысячную высоту в Гималаях.
Российская альпинистка упала при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Россиянка покоряла вершину вместе с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым.
Группа профессионалов совершала восхождение без остановки в лагере, а также без поддержки местных проводников и без дополнительных запасов кислорода.
Непальские СМИ сообщили, что российская альпинистка упала в расщелину на высоте 6680 метров. Поисково-спасательные работы с вертолёта затруднены неблагоприятными погодными условиями.
Ранее сообщалось о гибели альпинистов на Эльбрусе.
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