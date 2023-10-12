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В Башкирии двое школьников избили одноклассницу, когда учитель вышла из кабинета

0:57
Происшествия

В одной из школ Башкирии ученики набросились с кулаками на одноклассницу, когда педагог ненадолго покинула кабинет во время урока.

В Башкирии двое школьников избили одноклассницу, когда учитель вышла из кабинета
Фото: openverse.org

По информации региональной прокуратуры, это случилось в Кармаскалинском районе во вторник, 10 октября.

"Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое учеников шестого класса нанесли несколько ударов своей однокласснице по различным частям тела", — сказано в релизе.

При этом подчёркивается, что пострадавшая после уроков вернулась домой. Затем её доставили в больницу с травмами, уточнили в пресс-службе. Сотрудники прокуратуры запустили проверку по этому инциденту.

Ранее в Кармаскалинском районе Башкирии полицейские задержали 15-летнего подростка, который поджёг соседскую баню. Огонь перекинулся на дом, где проживала беременная женщина вместе с маленькой дочерью.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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