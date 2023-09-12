В Башкирии школьник из мести спалил дом беременной соседки

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

15-летний подросток в Кармаскалинском районе был задержан полицией после того, как в течение нескольких месяцев планировал поджечь соседское хозяйство, сообщило региональное УМВД.

Фото: openverse

Подросток вынашивал этот план зимой после спора с соседями, которые просили его вести себя потише. Однако в то время он не приступил к поджогу из-за наличия снежных заносов.

В сентябре он наконец решил осуществить свои преступные намерения и поджёг соседскую баню. Впоследствии огонь перекинулся на жилой дом, где находились беременная соседка и её маленькая дочь.

К счастью, женщине удалось выбраться из здания, но сейчас семья живет у родственников. В настоящее время подростку могут быть предъявлены уголовные обвинения, он был освобожден под подписку о невыезде с ограничением на поездки, сообщает mkset.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Муж расстреливая свою гражданскую жену, устроил трансляцию в прямом эфире