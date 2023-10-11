Лефортовский суд Москвы арестовал иностранца по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Заседание суда прошло в закрытом режиме, и конкретные детали обвинения не были раскрыты. По информации правоохранительных органов, Тиллозод Ш. является гражданином Таджикистана.
Ранее ТАСС сообщал о задержании лица с аналогичным именем и фамилией в Одинцовском городском суде Подмосковья. Этот человек был арестован полицией 20 сентября во время его посещения ограниченной территории в Московской области.
Из материалов судебного заседания, доступных СМИ, видно, что Тиллозод признал свою вину в нарушении правил посещения ограниченной территории без соответствующего разрешения, но не уточнил, с какой целью он это сделал. Он также заявил, что приехал в Россию для работы. В настоящее время его содержат в центре временного содержания иностранных граждан в городе Егорьевске, и в случае признания виновным, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.
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