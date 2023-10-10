Ракета попала в отель в Ашкелоне на юге Израиля

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ашкелоне на юге Израиля зафиксировано попадание ракеты в отель. Об этом пишет издание Haaretz.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

"Ракета попала в отель Regina в Ашкелоне на юге Израиля", — сказано в материале.

В течение всего дня 10 октября в Ашкелоне звучали сирены воздушной тревоги. До этого бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) предупреждали о своём намерении в 17:00 нанести ракетные удары по территории города, призывая горожан покинуть территорию населённого пункта.

Первые ракетные атаки из сектора Газа накрыли Израиль утром 7 октября Командованием военного крыла палестинского движения ХАМАС была анонсирована операция "Потоп Аль-Аксы", направленная против Израиля. Израиль, в свою очередь, проинформировал об ответной операции "Железные мечи", целью которой является ХАМАС в секторе Газа.

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