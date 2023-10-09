Прокуратура Первоуральска начала расследование случая смерти пенсионера у больницы

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Первоуральске сотрудники прокуратуры проводят проверку после трагической смерти пенсионера, который пролежал на улице несколько дней. Проверка была инициирована с целью выявления возможных нарушений в предоставлении медицинской помощи этому пожилому гражданину.

Фото: Openverse

В ходе проведения проверки представители надзорного органа будут анализировать соблюдение норм закона о здравоохранении в процессе предоставления медицинской помощи данному пациенту. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что в начале октября 2023 года мужчина обратился за медицинской помощью, выразив обеспокоенность состоянием своего здоровья. Однако через несколько часов врачи отпустили его домой. На улице он упал около больницы и, к несчастью, скончался вскоре после этого. Его тело было обнаружено лишь спустя несколько дней, сообщает tagilcity.ru.

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