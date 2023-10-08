Жительница Волгограда упала с пятиэтажного здания на прохожего

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина и женщина были госпитализированы с переломами после неудачной попытки спуска с пятого этажа при помощи простыни в городе Камышин Волгоградской области. Инцидент произошел 2 октября в пятиэтажном здании на улице Титова.

Фото: Openverse

Женщина, 46 лет, пыталась спуститься с пятого этажа, используя простыни в качестве каната. Однако на третьем этаже она потерпела неудачу и упала, приземлившись на 47-летнего прохожего, который, как говорят свидетели, попытался помочь ей.

Оба пострадавших получили серьезные травмы. У женщины диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом ребер. У мужчины только перелом голени, сообщает novostivolgograda.ru.

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