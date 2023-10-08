В Волгоградской области заметно возросло количество мошенничества при замене электрооборудования

2:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последние дни волгоградских обитателей все чаще беспокоят аферисты, притворяющиеся работниками известных энергетических компаний, которые ходят по квартирам и проводят так называемые "проверки", сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: Openverse

Мошенники утверждают, что обнаруживают проблемы в электрических сетях квартир и предлагают собственникам заменить ненадежное оборудование по сильно завышенным ценам, при этом устрашая их возможными серьезными последствиями и правовой ответственностью.

Наиболее уязвимыми жертвами лженаёмщиков являются пожилые люди, подвергаемые психологическому давлению и угрозам типа "если откажетесь, последствия будут ужасными", "ваша квартира в любую минуту может загореться", "вы нарушаете закон" и прочее. Вот недавний случай из Волжска, где пожилая женщина передала аферистам всё свои сбережения, предположительно для приобретения материалов для замены предполагаемо ненадежной электропроводки. Однако вместо этого мошенники оставили ей лишь шесть дешевых выключателей и розеток.

Энергетическая компания явно подчеркивает, что ответственность за состояние оборудования и имущества в квартирах лежит на собственниках. Замена проводки и другого электрооборудования осуществляется только по запросу собственников квартир. Если потребуется такое обслуживание, собственники могут обратиться в управляющую компанию. Представители энергокомпании не проводят проверки в квартирах и не предлагают свои услуги насильно.

Для проверки подлинности информации потребители всегда могут обратиться на горячую линию "Россети Юг" по номеру 8 800 220 0 220 и получить необходимую информацию. Не допускайте в квартиру недобросовестных посетителей!

"Россети Юг" активно сотрудничают с правоохранительными органами для предотвращения мошенничества и призывают всех быть бдительными. Если у вас есть информация о случаях афер и навязывания услуг от имени компании, вы можете сообщить об этом по телефону доверия: 8 (8442) 96 45 50 или через горячую линию 8 800 220 0 220, а также на официальном сайте компании.

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