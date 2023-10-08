Видео с разодранной медведем коровой встревожило жителей Башкирии

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В интернете широко распространяется информация о событиях в Баймакском районе Башкирии. На видео запечатлено животное, которое, предположительно, было атаковано медведем и получило смертельные травмы. Автор видеозаписи утверждает, что инцидент произошел между деревней Алгазинов и селом Ишмурзино, сообщает mkset.ru.

Фото: Openverse

Mkset обратился в пресс-службу Министерства экологии Республики Башкортостан, однако им сообщили, что у них нет информации о данном случае.

Примечательно, что это не первый инцидент нападения медведя на домашний скот. В сентябре текущего года в сети появились кадры атаки на животных в Архангельском районе Башкирии. По словам автора фотографий, атака привела к серьезным травмам животных, но они все-таки выжили. Подобный инцидент также имел место в Мелеузовском районе, где наблюдатели попытались отогнать медведя, используя автомобильный сигнал и крики. В итоге животное прогнали, но жертвы атаки понесли серьезные повреждения.

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