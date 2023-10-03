Скрываясь под маской власти: новая схема аферистов в Волгограде

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники разработали новую стратегию обмана жителей Волгограда через социальные сети, и теперь они не только выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, но и за государственных чиновников, сообщает novostivolgograda.ru, ссылаясь на региональное управление Министерства внутренних дел.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Аферисты начали создавать поддельные аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за лидеров государственных учреждений, образовательных организаций и предприятий Волгограда. Они отправляют жертвам сообщения, в которых утверждают, что в ближайшее время к ним обратится представитель высших органов власти или сотрудник правоохранительных органов. Затем, всего за несколько минут, жертву контактирует другой мошенник.

Мошенник, используя авторитет руководства, требует собирать средства на различные цели или, выдавая себя за представителя правоохранительных органов или банковского сотрудника, предлагает участвовать в сомнительных финансовых операциях. Для придания правдоподобности, мошенники могут отправлять жертвам документы, такие как фотографии удостоверений личности, фиктивные финансовые и банковские документы и выписки.

Ранее "НовостиВолгограда.ру" сообщали, что преступники создали поддельный аккаунт мэра Камышина в Telegram. От лица Станислава Зинченко они рассылают сообщения, содержащие опасные ссылки.

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