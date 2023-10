Your browser does not support the audio element.

Мошенники разработали новую стратегию обмана жителей Волгограда через социальные сети, и теперь они не только выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, но и за государственных чиновников, сообщает novostivolgograda.ru, ссылаясь на региональное управление Министерства внутренних дел.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.