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Наркоторговец ошибся и казнил главу собственного наркокартеля в Мексике

1:17
Происшествия

В прошлый четверг (28 сентября) в мексиканском городе Кулиакане, стрелок, полагая, что встретил соперника, оказался в центре неразберихи и попытался покончить с собой, опасаясь возможных репрессий. Происшествие связано с членами наркокартеля Синалоа, которые обеспечивали безопасность одного из их членов в частной клинике.

Наркоторговец ошибся и казнил главу собственного наркокартеля в Мексике
Фото: Репродукция/Youtube

Когда они находились в клинике, их удивил другой вооруженный мужчина, который также прибыл на место происшествия. Наивно предположив, что это соперник их наркокартеля, они открыли огонь и убили четырех человек, включая предполагаемого соперника. В результате, оказалось, что "соперник" на самом деле был главой их же наркокартеля.

Как сообщает источник, известный как "Эль 22", глава картеля, решил отправиться на место происшествия, чтобы оплатить операцию своему раненому члену. Но, к сожалению, он оказался в центре этой кровавой перепалки.

Полиция прибыла на место стрельбы, после того как произошло убийство Эль 22, главы картеля в Мексике. По имеющимся данным, один из торговцев наркотиками попытался покончить с собой, обнаружив устроенный им "беспорядок" и нуждаясь в медицинской помощи. 
 
 

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Los Chapitos enviaron "coronas" a “El 22”
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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