В Астрахани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Астрахани произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирской "Газелью", сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на улице Софьи Перовской. Подробности происшедшего уточняются, и имеются пострадавшие среди пассажиров общественного транспорта. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост взял под контроль процессуальную проверку данного ДТП. Также на место происшествия выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

По информации ГУ МЧС России по Астраханской области, в результате аварии пострадали шесть человек.

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