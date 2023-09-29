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В Астрахани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

0:43
Происшествия

В Астрахани произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирской "Газелью", сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.

В Астрахани маршрутка столкнулась с легковым автомобилем
Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на улице Софьи Перовской. Подробности происшедшего уточняются, и имеются пострадавшие среди пассажиров общественного транспорта. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост взял под контроль процессуальную проверку данного ДТП. Также на место происшествия выехал прокурор Кировского района Астрахани Сергей Коновалов.

По информации ГУ МЧС России по Астраханской области, в результате аварии пострадали шесть человек.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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