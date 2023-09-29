Госпитализирован заслуженный артист РФ Валентин Голубенко

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Советского и российского актёра Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Как сообщает telegram-канал Mash, врачи поставили диагноз дисциркуляторной энцефалопатии, что является прогрессирующим многоочаговым поражением головного мозга.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В настоящее время Голубенко находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Ситуацию усугубляют его хронические заболевания. Медицинский персонал прилагает усилия для восстановления здоровья 82-летнего заслуженного артиста Российской Федерации.

Голубенко сыграл в десятках фильмов, включая такие как "Мастер и Маргарита", "Кин-дза-дза!" и "Гардемарины, вперёд!".

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